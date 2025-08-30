مويس كين يُمدد عقده مع فيورنتينا حتى 2029

مدد المهاجم الإيطالي مويس كين عقده مع فيورنتينا حتى صيف 2029، بعد انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

وكان كين (25 عامًا) قد قدم أفضل موسم في مسيرته خلال الموسم الماضي، حيث سجل 25 هدفًا في 44 مباراة بمختلف المسابقات، في الموسم الذي أنهاه فيورنتينا في المركز السادس.

ورغم تراجع مستواه في فترات سابقة خلال تنقله بين يوفنتوس و إيفرتون و باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021، إلا أنه أعاد إحياء مسيرته مع الفريق الفيولاني.

وفي تعليق له، قال روكو كوميسو، رئيس فيورنتينا: "نحن في غاية السعادة بهذا القرار، الذي يعود بالفائدة على الجميع: النادي، الجماهير، واللاعب نفسه."

وبحسب التقارير الصحفية، فقد ارتفع راتب كين السنوي من 2.2 مليون يورو إلى 4.5 مليون يورو.

وكان كين محط اهتمام من أندية كبيرة مثل نابولي حامل اللقب و إنتر ميلان وصيفه، بالإضافة إلى عدة أندية سعودية.

من جانبه، أعرب كين عن امتنانه، قائلاً: "منذ وصولي إلى هنا، آمن بي الجميع، خاصة الإدارة، ودعمتني دائمًا. لم أستطع أن أخيب ثقتهم."