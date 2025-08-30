مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي

شاركت الفنانة مريم الخشت، فيديو عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام ظهرت فيه أثناء تركيبها لعبة “الجريندايزر” التي قدمتها هدية لزوجها بمناسبة عيد ميلاده.

وعلقت مريم الخشت قائلة: "جوزي ربنا يكمله بعقله، خلاني أركب معاه الجريندايزر اللي جبتهوله في عيد ميلاده دلوقتي بتعامل انه بتاعي، شكرًا".





فيلم بنات الباشا

وتنتظر الفنانة مريم الخشت عرض فيلم جديد بعنوان «بنات الباشا» الذي تم الانتهاء من تصويره قبل شهور وشاركت بطولته زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل.

وعن دورها قالت: أظهر بشخصية فتاة تُدعى «نادية» خلال أحداث الفيلم، والذي يدور حول «بنات الباشا» اللواتي يوجدن في مركز لتصفيف الشعر خاص بشخص يُدعى «نور الباشا»، والفتيات اللواتي يوجدن به سواء اللواتي يعملن فيه أو من رواده، لكلٍ منهن قصة، وجميعهن لهن علاقة بالشخصية التي تقدمها وهي «نادية».