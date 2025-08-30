قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفتي يهنئ السيد عبد الباري بتكليفه رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهنئة، إلى الدكتور السيد حسين عبد الباري؛ بمناسبة تكليفه رئيسًا لقطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف.

وأكد مفتي الجمهورية، أن هذا التكليف يأتي تقديرًا لكفاءته العلمية والدعوية والإدارية، وما يمتلكه من خبرات واسعة في ميادين العمل الدعوي والقيادي، داعيًا الله أن يوفقه ويسدده في أداء مهامه الجديدة، وأن يعينه على حمل هذه الأمانة، بما يعزز الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

وإذ يهنئ مفتي الجمهورية، الرئيس الجديد لقطاع الشؤون الدينية، فإنه يتقدم بأسمى آيات التقدير إلى الشيخ خالد خضر، الرئيس السابق لقطاع الشؤون الدينية بالوزارة، على ما بذله من جهود مخلصة وعطاء متميز في ميدان العمل الدعوى والقيادي، خلال فترة توليه المنصب، سائلًا الله لفضيلته دوام التوفيق والسداد.

