بعد رحيل سولشاير.. الكشف عن مدرب بشكتاش التركي الجديد

أعلن نادي بشكتاش التركي، يوم السبت، تعيين سيرجين يالتشين، لاعبه ومدربه السابق، مدربًا جديدًا له.

ووافق المدرب التركي، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي سيقود الفريق للمرة الثانية، على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

وحقق بشكتاش، الفائز بلقب الدوري التركي الممتاز 16 مرة، المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي.

وأقال النادي النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد السابق، يوم الخميس عقب خروجه من دوري الدرجة الأولى.



كان بشكتاش قد خرج من الدوري الأوروبي على يد شاختار دونيتسك في الأدوار التمهيدية، وأنهت هزيمته أمام لوزان-سبورت السويسري في تصفيات الدوري الممتاز فترة سولشاير مع النادي بعد سبعة أشهر.

خلال الفترة الأولى ليالتشين كمدرب، فاز بشكتاش بالثنائية المحلية في موسم 2020-2021.