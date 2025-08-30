الطرابلسي يعلن قائمة تونس لمواجهتي ليبيريا وغينيا الإستوائية في تصفيات المونديال

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إسلام مقلد

كشف سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، عن القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستخوض منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث ينتظر المنتخب مواجهتين حاسمتين أمام كل من ليبيريا وغينيا الاستوائية مطلع شهر سبتمبر المقبل.

مباراتان حاسمتان لنسور قرطاج

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب التونسي نظيره الليبيري يوم 4 سبتمبر على ملعب رادس، قبل أن يحل ضيفًا على منتخب غينيا الاستوائية يوم 8 من الشهر نفسه، في مواجهتين قد تلعبان دورًا مهمًا في تعزيز حظوظ تونس في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.

عودة بن رمضان وغياب الجزيري

وشهدت القائمة تواجد محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي المصري، بعد فترة من الغياب، بينما تم استبعاد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وهو القرار الذي أثار الانتباه في ظل اعتماده سابقًا بشكل متكرر ضمن الخيارات الهجومية للمنتخب.

القائمة الكاملة لمنتخب تونس

ضمت القائمة 26 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، نور الدين الفرحاتي.

خط الدفاع: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، ديلان برون، علاء غرام، يان فاليري، علي العابدي، مرتضى بن وناس، محمد أمين بن حميدة، معتز النفاتي.

خط الوسط: عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري، فرجاني ساسي، محمد الحاج محمود، فراس بالعربي، إسماعيل الغربي.

خط الهجوم: نعيم السليتي، عمر العيوني، حازم المستوري، فراس شواط، سيباستيان تونكتي.

طموحات التأهل للمونديال

ويسعى المنتخب التونسي بقيادة الطرابلسي إلى تعزيز صدارته في المجموعة، حيث يعتمد على مزيج من الخبرات مثل فرجاني ساسي وياسين مرياح، بجانب عناصر شابة واعدة على غرار حنبعل المجبري وإسماعيل الغربي، في محاولة لتجديد الدماء داخل صفوف نسور قرطاج.

سامي الطرابلسي منتخب تونس تونس نسور قرطاج كأس العالم 2026

