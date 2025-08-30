قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة
الإعلان عن مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ
محامي اليوتيوبر هشام المصري يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله
الترجمان: 10 مبعوثين أمميين فشلوا في تحقيق وضوح للأزمة الليبية
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا
بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف
سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قرر أن يغادر.. نجوى كرم تكشف كواليس عدم استكمال الدويتو الغنائي مع محمد عبده

نجوي كرم
نجوي كرم
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة نجوي كرم عن سبب عدم استكمال تعاونها مع فنان العرب محمد عبده بعد أن كانوا من المقرر أن يتعاونوا معا في ديو غنائي ولكنه لم يظهر للنور.

نجوي كرم: محمد عبده قرر ان يغادر ولم يستكمل التعاون معي  

وقالت نجوي كرم خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" مع محمد قيس عبر قناة “المشهد”، أنها كتبت كلمات الأغنية بنفسها ولم تصرح بهذا الأمر للفنان محمد عبده إلا بعد ان سمع الكلمات اللحن ونالت إعجابه بشكل كبير وبعد سؤاله عن شاعر الأغنية واكتشف ان نجوي كرم هى صاحبة كلمات الأغنية قرر ان يغادر ولم يستكمل التعاون.

وبسؤالها عن الذى خسر فرصة التعاون، ردت نجوي كرم معلقة: “أكيد أنا اللي خسرت الفرصة للتعاون مع الفنان محمد عبده”.

نجوي كرم ترد على شائعات انفصالها

وردت الفنانة نجوى كرم عن لأول مرة على شائعات طلاقها التى تتردد من حين لآخر، وآخرها كانت أثناء إحياء مهرجان قرطاج. 

وقالت نجوى كرم، خلال لقائها "قد إيه بيحبوني مش معقول، اتسألنا السؤال دا من الأحبة اللدودين، كان جوابنا واحد بيخلص هذا الشيء عندما يتوقف النفس، هذا هو الحب الأبدي وشريك عمري وسندي".

وأضافت نجوى كرم: "سبب حديثي خلال حفل قرطاج عن المرأة وقوتها في اتخاذ القرار حالة من الجدل، حيث فسره البعض أننى انفصلت عن زوجى، وعندما غنيت في قرطاج أغنية "أيا أنا بدك" أنا أعرف أن المرأة التونسية بتحب تتمسك بقوتها وحبيت أقول إن من نشأتنا وإحنا أطفال بنعرف إن الرجل هو من يتحكم في قرار المرأة عندما يقول أنا أحبك تكمل هي قصة الحب معه، لكن بالنسبة لنا في الأغنية بنقول إن أنا ممكن أترك أو أكمل أنا اللي أقرر كل شيء".

مهرجان قرطاج 

وتوهجت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مسرح قرطاج الأثري ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي، في حفل استثنائي هو الوحيد في هذه الدورة الذي أعلنت إدارته نفاد تذاكره بالكامل (Sold Out) قبل موعده بيوم واحد، وسط حضور جماهيري قياسي وتفاعل منقطع النظير.

على مدار ساعتين ونصف، خطفت نجوى أنفاس الآلاف الذين ملأوا مدرجات قرطاج التاريخية، حيث ردد الجمهور أغنياتها القديمة والجديدة، خاصة من ألبومها الأخير “حالة طوارئ”، كلمة بكلمة، في مشهد حوّل المسرح إلى كورال ضخم يصدح بحبها، وكان لافتًا حفظهم للأغنيات الجديدة مثل "يلعن البعد" وغيرها، وكأنها راسخة في وجدانهم منذ زمن.

حفل نجوى كرم 

افتتحت نجوى كرم الأمسية بتحية خاصة لتونس عبر أغنية "دايم عزك يا قرطاج"، لتشعل التفاعل منذ اللحظة الأولى، مؤكدة أن علاقتها بتونس تتجاوز حدود المهرجانات إلى دفء ومحبة متبادلة، فهي في كل لقاء تصرخ "بحبك يا تونس" ليردّ الجمهور "نحبوك برشا"، وكأنها ابنة من أبناء البلد.

خلال الحفل، خاطبت الجمهور قائلة: "عزّك دايم يا قرطاج، أحلى وأهم شيء هي الذكريات.. عنّا حنين وشوق، ولنصنع ذكريات أجمل الليلة"، قبل أن تمتعهم بباقة من أنجح أغنياتها وسط أجواء من الفرح والرقص والتصفيق المستمر.

ولم يتوقف النجاح عند المدرجات، إذ تصدّر اسم نجوى كرم وحفلها قوائم "التريند" في تونس وعدد من الدول العربية، ليهيمن على المشهد الفني والإعلامي ويؤكد أن اللقاء مع جمهور قرطاج حدث عربي بامتياز تتردد أصداؤه عبر الحدود.

وبعد الحفل، عقدت نجوى كرم مؤتمراً صحفياً التقت فيه مع وسائل الإعلام التونسية والعربية، حيث وصفت قرطاج بـ"حالة طوارئ فنية إيجابية لكل فنان"، وأكدت: "لا أظن أن أحداً ينسى أنجح أيام حياته. كل مجيء إلى قرطاج يحمل معه تميزاً خاصاً. هذا المسرح لا يستقبلني فقط، بل يحتضنني، وكأن بيني وبينه قصة عمر لا تُنسى".

واختتمت هذه الليلة الذهبية وسط تصفيق حار ووقوف الجمهور، لتغادر المسرح تاركة خلفها واحدة من أبهى أمسيات قرطاج في تاريخه الحديث، وذكرى ستظل راسخة في وجدان كل من حضرها

نجوي كرم محمد عبده اغاني نجوي كرم برنامج عندي سؤال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

طريقة عمل الملبن..

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

تسلا

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

بالصور

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح
فوائد شرب الماء الدافئ مع العسل كل صباح

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..
طريقة عمل الملبن..

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد