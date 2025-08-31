الحرف التراثية بالفيوم.. ورشة عمل بـ متحف كوم أوشيم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

محمد الاسكندرانى

قدم قسم التراث الثقافي اللامادي بـ متحف كوم أوشيم ،ورشة عمل تطبيقية للمتدربين من طلبة كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، تمحورت حول الحرف التراثية بالفيوم وربطها بالمتحف.

جاء ذلك في إطار استمرارًا لفاعليات التدريب الصيفي لطلبة كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.

متحف كوم أوشيم

 

أوضحت إدارة متحف كوم أوشيم ، أن قامت كل مجموعة بتقديم ومناقشة موضوعها البحثي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية هذه الحرف واستدامتها، بالإضافة إلى جهود الدولة في تنمية ودعم الحرف التراثية.


​وفي ختام الورشة، وتكريمًا لجهود المتدربين في البحث والمناقشة، تم توزيع شارة دبوس للتراث الثقافي اللامادي.

يذكر أن أُنشئ المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم.


يتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.

