صناعة البرلمان: استضافة مصر اجتماع مجموعة العشرين لأول مرة تعكس الاستقرار الاقتصادي

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استضافة مصر للاجتماع الرسمي لمجموعة العشرين خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025 بالقاهرة، تعد سابقة تاريخية لم تحدث منذ تأسيس المجموعة في عام 1989، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعزز من مكانتها الدولية والإقليمية.

وأضاف الكمار، في تصريح صحفي له اليوم أن اختيار القاهرة لاستضافة هذا الاجتماع الرسمي للمرة الأولى خارج دول المجموعة، يمثل تقديراً للثقل الإقليمي لمصر وللجهود التي تبذلها في دعم المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يخدم مصالح الدول النامية، وبخاصة الدول الأفريقية.

وأشار نائب مستقبل وطن، إلى أن الاجتماع سيبحث إشكالية أمن الغذاء العالمي وأبعادها المختلفة، بحضور الدول الأعضاء والدول الضيفة والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية، متوقعاً أن يسهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الغذاء، ووضع مصر في قلب القرارات العالمية المتعلقة بهذا الملف الحيوي.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تجسد نجاح رؤية الدولة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، والانفتاح على المجتمع الدولي، ودورها الفاعل في صناعة القرار العالمي، مشيداً بما حققته القيادة السياسية في مصر من إنجازات تؤكد قدرتها على إدارة الملفات الدولية بكفاءة ومصداقية.