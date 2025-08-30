قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
وزير المالية: 35% زيادة في الحصيلة الضريبة العام المالي الماضي
بالصور

قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
اسماء محمد

أثارت شائعات وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

خلفية مرض ترامب 

وفي الحقيقة لم تعلن أى جهة رسمية وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن الشهر الماضي كشف البيت الأبيض تفاصيل حالته الصحية  المرض الذي يعاني منه.

دونالد ترامب

أعلن البيت الأبيض، في يوليو الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصاب بحالة تعرف بالقصور الوريدي المزمن.

وذكر بيان البيت الأبيض الطبي تفاصيل حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحية حيث أكد أنه لا يعاني من أى أمراض خطيرة ولكنه مصاب بتورم بأسفل الساقين بسبب القصور الوريدي المزمن.


وفيما يلي نكشف لكم أهم المعلومات عن مرض دونالد ترامب والمعروف باسم القصور الوريدي المزمن ووفقا لما جاء فى موقع hopkinsmedicine

ترامب

أعراض مرض ترامب 

لتتمكن من اكتشاف القصور الوريدي المزمن نكشف لكم أهم الأعراض

المعاناة من تورم في الساقين أو كاحلي القدم

ضيق في عضلات الساق أو حكة وألم في الساقين

وجود ألم عند المشي حيث يتوقف عند الراحة

تحول لون الجلد إلى البني اللون غالبًا بالقرب من الكاحلين

توسع الأوردة في الساقين

قرح في الساق يصعب علاجها في بعض الأحيان

الاحساس بعدم الراحة في ساقيك والرغبة في تحريك ساقيك (متلازمة تململ الساقين)

تشنجات الساق المؤلمة أو تشنجات العضلات (تشنجات الحصان)

تنبيه 
تتشابه أعراض القصور الوريدي المزمن مشابهة لأعراض حالات صحية أخرى لذا يجب إجراء الفحوصات الطبية قبل التشخيص. 

القصور الوريدي المزمن أعراض القصور الوريدي المزمن

بالصور

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

