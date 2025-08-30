قالوا عليه مات .. تفاصيل مرض دونالد ترامب رئيس أمريكا

أثارت شائعات وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

خلفية مرض ترامب

وفي الحقيقة لم تعلن أى جهة رسمية وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن الشهر الماضي كشف البيت الأبيض تفاصيل حالته الصحية المرض الذي يعاني منه.

أعلن البيت الأبيض، في يوليو الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصاب بحالة تعرف بالقصور الوريدي المزمن.

وذكر بيان البيت الأبيض الطبي تفاصيل حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحية حيث أكد أنه لا يعاني من أى أمراض خطيرة ولكنه مصاب بتورم بأسفل الساقين بسبب القصور الوريدي المزمن.



وفيما يلي نكشف لكم أهم المعلومات عن مرض دونالد ترامب والمعروف باسم القصور الوريدي المزمن ووفقا لما جاء فى موقع hopkinsmedicine

أعراض مرض ترامب

لتتمكن من اكتشاف القصور الوريدي المزمن نكشف لكم أهم الأعراض

المعاناة من تورم في الساقين أو كاحلي القدم

ضيق في عضلات الساق أو حكة وألم في الساقين

وجود ألم عند المشي حيث يتوقف عند الراحة

تحول لون الجلد إلى البني اللون غالبًا بالقرب من الكاحلين

توسع الأوردة في الساقين

قرح في الساق يصعب علاجها في بعض الأحيان

الاحساس بعدم الراحة في ساقيك والرغبة في تحريك ساقيك (متلازمة تململ الساقين)

تشنجات الساق المؤلمة أو تشنجات العضلات (تشنجات الحصان)

تنبيه

تتشابه أعراض القصور الوريدي المزمن مشابهة لأعراض حالات صحية أخرى لذا يجب إجراء الفحوصات الطبية قبل التشخيص.