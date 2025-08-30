قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الحكومة ومدير مكتبه و7 وزراء.. حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على الحوثيين
تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي
قطة وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي بالدوري
توافق قانون الرياضة الجديد مع المواثيق الدولية.. تفاصيل مهمة
التحفظ على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم
البدوي: تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص يحتاج إلى أخلاق من أصحاب الأعمال
الدوري الممتاز | الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة بيراميدز
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
زيزو يخوض أول مواجهة أمام بيراميدز بقميص الأهلي
ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص
رياضة

توافق قانون الرياضة الجديد مع المواثيق الدولية.. تفاصيل مهمة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، فعاليات الحلقة النقاشية والمؤتمر الإعلامي الذي عُقد تحت شعار "معًا لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة"، لمناقشة قانون الرياضة وتعديلاته والقرارات التنفيذية المرتبطة به، وذلك في إطار العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.

جاء اللقاء بمشاركة لفيف من الإعلاميين والصحفيين، حيث تم استعراض أبرز ملامح القانون، والجهود المبذولة لتطوير المنظومة الرياضية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة في تعزيز الاستثمار الرياضي ودعم الشباب.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أن تطوير التشريعات الرياضية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية، مشددًا على الدور الفاعل للإعلام في نشر الوعي المجتمعي بالقوانين المنظمة للقطاع الرياضي، وإبراز ما يشهده من تطور.

أشار وزير الرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وصناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، ونسعى من خلال التعديلات إلى توفير بيئة تشريعية متطورة تتيح المزيد من الاستثمار الرياضي، وتعزز مكانة الرياضة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون الوثيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية في مراجعة وصياغة العديد من بنود القانون، بما يضمن توافقه مع المواثيق الدولية ويعزز ثقة المجتمع الرياضي العالمي في التجربة المصرية.

وثمن وزير الشباب والرياضة دور الإعلام المصري في إبراز إنجازات الرياضة المصرية، ونقل صورة حضارية عن التطوير الذي تشهده البنية التحتية والبطولات الدولية التي تستضيفها مصر، والذي يُعد شريكًا استراتيجيًا في نشر الوعي المجتمعي بمضامين القانون الجديد، وشرح انعكاساته الإيجابية على الأندية والاتحادات واللاعبين، مشيداً بالتعاون مع نقابة الإعلاميين، والذي يعزز الدور التكاملي للإعلام في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية القانون وتطبيقاته العملية.

ومن جهته، أوضح النائب الدكتور طارق سعدة أن نقابة الإعلاميين حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، لنقل الحقائق للرأي العام ودعم جهود التوعية، لافتًا إلى أهمية الدور الإعلامي في مساندة خطوات الإصلاح والتطوير داخل المنظومة الرياضية.

