رئيس الحكومة ومدير مكتبه و7 وزراء.. حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على الحوثيين
تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي
قطة وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي بالدوري
توافق قانون الرياضة الجديد مع المواثيق الدولية.. تفاصيل مهمة
التحفظ على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم
البدوي: تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص يحتاج إلى أخلاق من أصحاب الأعمال
الدوري الممتاز | الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة بيراميدز
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
زيزو يخوض أول مواجهة أمام بيراميدز بقميص الأهلي
ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص
رياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
كريم عاطف

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز على الأهلي في التاسعة من مساء السبت على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي

كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز الأهلي الدوري المصري الممتاز استاد السلام الدوري الممتاز

