قائمة منتخب مصر في البطولة الإفريقية للناشئات لكرة السلة

أعلن محمد محروس المدير الفني لمنتخب الناشئات لكرة السلة تحت 16 عامًا، قائمة الفراعنة في بطولة إفريقيا التي تقام في رواندا سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

يرأس البعثة في رواندا محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.

يذكر أن المنتخب توج مؤخرًا بلقب البطولة العربية للناشئين والناشئات والتي أقيمت في مصر، بعد الفوز في كل مباريات البطولة دون هزيمة.