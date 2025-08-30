وزير النقل يعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار مطروح

شدد الفريق كامل الوزير نائب مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل على أنه لا يوجد هبوط في الطريق الذي وقع عليه حادث قطار مطروح ولم يصطدم بلودر، وأن الجرار سليم والقطار أيضا، وأنه سيتم كشف الأسباب التي أدت إلى الحادث من خلال اللجنة التي تم تشكيلها.

سبب وقوع الحادث

وفسرّ وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب أن «العربة لها كمر شاسية يربط العجل، ويوجد البوجي اللي بيربط العربية والعجل، وهناك احتمالات كثيرة تفحص الأمر وسيتم عرض التقرير».

وأضاف الفريق كامل الوزير أن: “وزارة النقل كلها في الشارع وعلى الطرق والسكة الحديد، لن نخفي شئ وفي كل حادث بنخرج بدروس مستفادة وأي اللي ممكن نعمله علشان نتلافى الحادث”.

وأكد وزير النقل: "قولا واحدا العربات جديدة وكل حاجة سليمة ولا يوجد هبوط في الأرض ولا لودر خبط في الأرض".

من جانبه؛ قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان حادث قطار مطروح بعد 10 دقائق فقط من وقوعه.