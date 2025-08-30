قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: تغليظ عقوبة غسل الأموال رسالة ردع قوية.. والبدائل المالية أكثر فاعلية
غزل المحلة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة
أول تصريح لأصغر إمام بالجامع الأزهر بعد فوزه بالمركز الثاني عالميا لحفظ القرآن في المغرب
كله راح هناك .. عمرو أديب يشيد بتحرك المسؤولين في حادث قطار مطروح
قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام
وزير النقل يعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار مطروح
بعد الهزيمة أمام بيراميدز.. محمد يوسف يعاقب لاعبي الأهلي بهذه الطريقة
قرار عاجل ضد سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة في مقابر الإمام الشافعي
‎13 دقيقة تصفيق لصناع فيلم Frankenstein بعد عرضه في مهرجان فينيسيا
مصطفى محمد يقود نانت للفوز على أوكسير في الدوري الفرنسي
بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية نظيفة في الدوري
البنوك تبحث تفعيل قرارات خفض الفائدة .. غدا
وزير النقل يعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار مطروح

محمد البدوي

شدد الفريق كامل الوزير نائب مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل على أنه لا يوجد هبوط في الطريق الذي وقع عليه حادث قطار مطروح ولم يصطدم بلودر، وأن الجرار سليم والقطار أيضا، وأنه سيتم كشف الأسباب التي أدت إلى الحادث من خلال اللجنة التي تم تشكيلها.

وفسرّ وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب أن «العربة لها كمر شاسية يربط العجل، ويوجد البوجي اللي بيربط العربية والعجل، وهناك احتمالات كثيرة تفحص الأمر وسيتم عرض التقرير».

وأضاف الفريق كامل الوزير أن: “وزارة النقل كلها في الشارع وعلى الطرق والسكة الحديد، لن نخفي شئ وفي كل حادث بنخرج بدروس مستفادة وأي اللي ممكن نعمله علشان نتلافى الحادث”.

وأكد وزير النقل: "قولا واحدا العربات جديدة وكل حاجة سليمة ولا يوجد هبوط في الأرض ولا لودر خبط في الأرض".

من جانبه؛ قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان حادث قطار مطروح بعد 10 دقائق فقط من وقوعه.

مطروح قطار مطروح حادث قطار مطروح أزمة قطار مطروح وزير النقل

حادث قطار الضبعة

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

أرشيفية

قطار مطروح

البخيل

نتيجة انتخابات نقابة القراء

اليوم العالمي للسرد القرآني

بالصور

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية و السمسميةو الحمصية"

علياء قمرون

سما المصرى

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

إلهام أبو الفتح

بلال قنديل

د. محمد بشاري

د. أمل منصور

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

