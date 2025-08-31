راحة سلبية لبيراميدز بعد الفوز على الأهلي

قرّر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام كاملة، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعدما خاض الفريق مباراة قوية أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

فوز ثمين على الأهلي

وكان بيراميدز قد حقق انتصارًا مهمًا على الأهلي بنتيجة هدفين دون رد، في إطار الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي احتضنها استاد السلام. هذا الفوز منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، ورفع من طموحات اللاعبين والجهاز الفني مع انطلاقة الموسم.

موعد العودة للتدريبات

من المقرّر أن يستأنف بيراميدز تدريباته الجماعية يوم ٥ سبتمبر المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة، حيث يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل الأمثل استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

الاستعداد لبطولة الإنتركونتيننتال

تأتي عودة بيراميدز إلى التدريبات في إطار التحضير لمباراته المرتقبة أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال، المقرّر إقامتها يوم 14 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي. وتعد هذه المواجهة محطة مهمة للفريق، الذي يسعى لتأكيد مكانته كبطل لقارة أفريقيا وتحقيق نتائج مميزة على الساحة العالمية.

طموحات المرحلة المقبلة

يدرك الجهاز الفني بقيادة يورتشيتش أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا كبيرًا للحفاظ على نسق الانتصارات، خاصة أن الفوز على الأهلي أعاد للفريق ثقة جماهيره، ورسّخ مكانته كمنافس قوي على كافة البطولات. ويأمل بيراميدز أن تكون فترة التوقف فرصة مثالية لإعادة شحن طاقات اللاعبين وتجهيزهم بأفضل صورة لمواجهة التحديات المقبلة



