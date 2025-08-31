قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادًا للعام الدراسي الجديد|جامعة الأقصر تشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة الاقصر
رئيس جامعة الاقصر
شمس يونس

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد اليوم السبت برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر جامعة مدينة السادات، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث وجه الوزير بضرورة الإعلان المبكر عن الجداول الدراسية، ووضع خطط للأنشطة الطلابية والندوات التوعوية، وتعزيز الانتماء بين الطلاب ومواجهة الأفكار الهدامة، إضافةً إلى دعم البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعات المصرية عالميًا.

كما ناقش المجلس جهود الترويج للجامعات المصرية في الداخل والخارج، واعتمد قواعد وضوابط الترقيات لأعضاء هيئة التدريس في الدورة الجديدة، وأشاد الوزير بإدراج 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف شنغهاي لعام 2025.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، في تصريحات لها على هامش الاجتماع، أن مشاركة جامعة الأقصر تأتي في إطار التعاون المستمر مع المجلس الأعلى للجامعات، وتنفيذ توجيهات الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع المحلي.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لجهود الجامعات المصرية واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، إلى جانب استعراض أبرز إنجازات الجامعات، وبرامج التعاون الدولي، وخطط دعم الابتكار والبحث العلمي.

الأقصر جامعة الاقصر اخبار الاقصر

