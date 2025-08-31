قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الري يتابع الاستعدادات الجارية لعقد "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من  المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه، بشأن موقف الاستعدادات الجارية لعقد "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" والمقرر انعقاده خلال الفترة (١٢ - ١٦) أكتوبر ٢٠٢٥، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .


وأكد الدكتور سويلم أن إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة علمية وحوارية تجمع المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة حول العالم .


كما أكد  على مواصلة العمل على تحسين وتيسير كافة الإجراءات التنظيمية والتسجيل بما يضمن تسهيل مشاركة الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية فى مختلف الفعاليات، بما يسهم فى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير مستوى الأبحاث العلمية، إلى جانب دعم مشاركة الشركات والمؤسسات فى المعرض المصاحب للإسبوع لتمكينهم من عرض أحدث الإبتكارات والتقنيات الحديثة فى مجال المياه .

جدير بالذكر أنه تم حتى الآن تسجيل  (١١١) جلسة من أكثر من ٢٠ منظمة إقليمية ودولية، كما سيُعقد اجتماع مجلس المحافظين (Board of Governors) التابع للمجلس العالمي للمياه يوم ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ كأحد الفعاليات السابقة للمؤتمر (Pre-Conference Event) .

وقد انتهت اللجنة العلمية للإسبوع من تقييم المرحلة الأولى وقبول ١١٦ ملخصا بحثيا، وتم حتى الآن استقبال ٥٤ ملخصًا مطولًا و٢٢ ورقة بحثية كاملة جاري تقييمها من قبل اللجنة العلمية للإسبوع .

وفيما يخص المسابقات المنعقدة ضمن فعاليات الإسبوع فقد استقبلت "مسابقة أطروحة الثلاث دقائق" (3MT) عدد ٥٢ مشاركة، وبعد جولتين من التحكيم في القاهرة وعبر الإنترنت للمشاركين الدوليين، تأهل ١٢ متسابقًا من مصر والصين وكينيا ينتمون إلى جامعات (عين شمس، القاهرة، الزقازيق، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة هواتشونغ الزراعية الصينية، وجامعة إيجرتون الكينية) .
وفيما يخص "مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه" .. فقد تم استقبال ٣٣٤ مشروعًا، نجح منها ١٨١ مشروعًا في المرحلة الأولى، وفيما يخص "مسابقة مبادرة على القد" .. فقد تأهل عدد ٧ فيديوهات و ٩ بوسترات من خمس جامعات هي (القاهرة، البريطانية، الجلالة، السويس، والأزهر) .
وفيما يخص "المسابقة القومية الثامنة لترشيد استهلاك المياه .. مسابقة المزارعين" .. فقد تم استقبال ٤٣٣ تجربة زراعية ناجحة وجاري تقييمها بإشراف قطاع تطوير الري، وفيما يخص "مسابقة أفضل مشروعات التخرج" .. فإنه يجري حاليًا تقييم المشروعات من قبل لجنة المسابقات .

كما يشهد المعرض المقام ضمن فعاليات الإسبوع إقبالا متزايدا، حيث قامت ١٧ شركة ومنظمة بحجز مساحات داخل المعرض لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات المياه والمناخ، بما يعزز من فرص تبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات .

الري اسبوع المياه وزارة الري

المزيد

