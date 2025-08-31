الصين تحذر من المنافسة العشوائية في سباق الذكاء الاصطناعي

أعلنت الصين عزمها اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المنافسة غير المنضبطة داخل قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر، وذلك لتفادي هدر الموارد وضمان استدامة الاستثمارات، رغم سعيها الحثيث لجعل الذكاء الاصطناعي دعامة أساسية لاقتصادها المستقبلي.

وأفاد أبرز جهاز للتخطيط الاقتصادي في البلاد بأن الحكومة ستدفع نحو تطوير منسق للذكاء الاصطناعي على مستوى المقاطعات، مع التركيز على استثمار نقاط القوة الخاصة بكل منطقة، بهدف تحقيق نمو فعّال دون تكرار الجهود أو تبديد الموارد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، شدد تشانغ كاي لين، المسئول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، على أن البلاد "ستتصدى بحزم للمنافسة غير المنظمة وتجنب السلوك التتابعي غير المدروس"، مضيفًا أن استراتيجية التنمية الجديدة ستبنى على أسس القدرات المحلية والموارد المتاحة والبنى الصناعية القائمة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تحذير أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق، حث فيه على تجنب الإفراط في استثمارات الحكومات المحلية في الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى ضرورة تفادي تكرار أزمات فائض الإنتاج التي شهدتها صناعات ناشئة مثل السيارات الكهربائية، والتي أثرت سلبًا على الاقتصاد من خلال خلق ضغوط انكماشية.