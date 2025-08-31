قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الضوضاء والدي جي.. طليق علا غانم يواجه هذه العقوبات وفقا للقانون
سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
أخبار البلد

مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، "ني تشين"، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة هندسة الطاقة الصينية China Energy Engineering Corporation، وذلك خلال زيارته الحالية للصين للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين"، نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر اللقاء السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الشركة عن تقديره لدعم الحكومة المصرية للمشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، كما أعرب عن امتنانه للتعاون القائم والمستمر بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة، والتشاور الدائم بين الطرفين.

وأوضح أنه لمس إشادة واضحة بما تنفذه الشركة من مشروعات للطاقة في الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، تحدث رئيس الشركة الصينية عن حجم استثمارات الشركة الذي تنفذه في مختلف دول العالم، باعتبارها إحدى الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال في 147 دولة حول العالم.

وقال إن الشركة لديها أفضل الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال الطاقة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الشركة نفذت 14 مشروعا منذ عام 2009، عندما بدأت العمل في مصر، وقد نقلت الشركة مقرها الإقليمي إلى القاهرة، بما يعكس ثقتها الكبيرة في السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة تعتزم البدء في الاستثمار بمجال تحلية مياه البحر، ساردا جهود الشركة في مجال التنمية الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون، ومقترحا في هذا السياق التعاون في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.

وذكر أن شركته تسعى لاستثمار مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حتى يتسنى أن تصبح مصر مركزا لعمليات الشركة في المنطقة.

ولفت رئيس الشركة إلى أن هناك مشاورات يتم إجراؤها حاليا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، حول سبل التعاون المشترك في مجال توليد الطاقة، كما أن الشركة لديها الاستعداد لتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال بمصر.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للشركة، باعتبارها إحدى كبرى الشركات العاملة في مصر، مشيرا إلى أنه يتابع مشروعاتها المختلفة، خاصة في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مشروعات الطاقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “تعتزم الدولة المصرية إنتاج 42% من الطاقة المتجددة من الطاقة بحلول عام 2030، كما أن الحكومة تسعى ليس فقط لإنتاج الطاقة المتجددة، ولكن أيضا تخزين الطاقة”.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لمساعدة الشركة مصر في توطين مكونات الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر لديها طلب يتراوح بين 5 – 6 جيجا وات سنويا، بخلاف الطلب على تصدير الطاقة إلى أوروبا، وهو ما يمثل أولوية لمصر.

وأضاف أن الحكومة يمكنها منح الشركة الحوافز اللازمة وتقديم مختلف التيسيرات الممكنة لتنفيذ مشروعاتها، داعيا إلى التواصل والتنسيق المستمر مع رئاسة مجلس الوزراء لضمان التنسيق مع مختلف الجهات بصورة فاعلة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بإنتاج 1.4 مليون م3 يوميا حاليا، مع أهمية السعي لتوطين مكونات محطات تحلية المياه في مصر.

وتابع: “كما نسعى مستقبلا لرفع الإنتاج من هذه المياه المحلاة إلى 30 مليون م3 يوميا”.

وعقب رئيس الشركة بالتأكيد على عزم الشركة التعاون مع مصر في مجالات إنتاج وتخزين الطاقة وتحلية المياه، على غرار ما تقوم به الشركة في عدة دول أخرى حول العالم.
 

مصطفى مدبولي إنتاج وتخزين الطاقة منظمة شنغهاي للتعاون بلس الاستثمار بمجال تحلية مياه البحر

