غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
حوادث

السوشيال صوّرتوا والداخلية ضبطته.. حبس بلطجي المرج بتهمة إثارة الرعب بين المارة

المتهم
المتهم
كتب محمد عبدالله :

قرّرت جهات التحقيق المُختصة حبس بلطجي المرج على ذمة التحقيقات لاتهامه بإثارة الرعب بين المارة. 

الأجهزة الأمنية 

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته “سلاح أبيض سكين”، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرّر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقاً لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

بلطجي بلطجي المرج البلطجية بلطجة فتوة

