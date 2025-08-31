السكة الحديد تسير القطار العاشر للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، الأحد 31 أغسطس، بتسيير القطار العاشر ضمن مبادرة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين إلى بلادهم.

وانطلق القطار من الرصيف رقم 8 بمحطة مصر برمسيس في تمام الساعة 11:00 صباحًا متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه مئات الأسر، الذين عبّروا عن امتنانهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يقدمه من دعم لوحدة واستقرار السودان، مثمنين الجهود الكبيرة لأجهزة الدولة المصرية التي وفرت جميع أوجه الرعاية والاهتمام والتنظيم المتميز لتلك الرحلات، بما يعكس عمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين.

وبتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على توفير جميع الوسائل والخدمات الأساسية لضمان رحلة سفر كريمة ولائقة للأشقاء السودانيين.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في حوالي الساعة 11:10 مساء اليوم، الأحد، حيث ستتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات سفر الركاب إلى الأراضي السودانية.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تقديم جميع التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين السودانيين المسافرين عبر المبادرة، التي تجسد الروابط التاريخية والإنسانية الأصيلة بين مصر وجمهورية السودان الشقيقة.