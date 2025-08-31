حزب الجبهة الوطنية بالإسماعيلية يختار إبراهيم بشاري أمينا للتجارة والصناعة

أعلن حزب الجبهة الوطنية – أمانة محافظة الإسماعيلية عن تولي إبراهيم بشاري منصب أمين التجارة والصناعة بالحزب.

وبحسب أمانة حزب الجبهة الوطنية، إن اختيار إبراهيم بشاري لهذا المنصب يأتي تقديرًا لمسيرته المهنية وريادته في مجالي التجارة والصناعة، وإيمانا بدوره الفاعل في دعم توجهات الدولة المصرية وفتح آفاق جديدة للصادرات الوطنية.



وأشار الحزب في بيان له علي الصفحة الرسمية، أن ابراهيم بشاري هو رجل أعمال بارز في مجال التصدير والصناعات الغذائية، وهو نائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية.

من جانبه وجه ابراهيم بشاري الشكر الي قيادات الحزب، مشيرا الي أنه يعمل من خلال خلية نحل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تطوير الصناعة والتصدير وتعزيز الزراعة التعاقدية، التوسع في التسويق الخارجي وفتح أسواق جديدة في إفريقيا والعالم، دعم وتمكين صغار المزارعين وتحسين سلاسل التوريد.

اختتم ابراهيم بشاري، أنه جاري وضع خطط لتوطين الصناعة ودعم المحاصيل التصديرية، كذلك يعمل علي تنفيذ توصيات المنتديات الاقتصادية لتعزيز فرص التصدير وحضور المنتجات المصرية بالأسواق الإفريقية والعالمية.