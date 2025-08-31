مصرع شخص غرقا في مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

لقي رجل مصرعه غرقا في مياه ترعة المحمودية بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، خلال ملء جركن مياه، وتم انتشال الجثمان من المياه ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بسقوط محمد عبد الله محمد السيد، 41 عاما، يعمل سايس في المنطقة، داخل مياه ترعة المحمودية خلال نزوله على أطرافها لملء جركن مياه، ما أدى إلى غرقه.

انتقلت قوة من قسم شرطة كفر الدوار وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لاستخراج تصريح الدفن.