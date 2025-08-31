قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع شخص غرقا في مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

لقي رجل مصرعه غرقا في مياه ترعة المحمودية بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، خلال ملء جركن مياه، وتم انتشال الجثمان من المياه ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بسقوط محمد عبد الله محمد السيد، 41 عاما، يعمل سايس في المنطقة، داخل مياه ترعة المحمودية خلال نزوله على أطرافها لملء جركن مياه، ما أدى إلى غرقه.

انتقلت قوة من قسم شرطة كفر الدوار وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لاستخراج تصريح الدفن.

البحيرة حادث غرق المحمودية مصرع شاب غرقاً

