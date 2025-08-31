مصادر: استئناف حركة قطارات مطروح بالكامل بعد إزالة آثار الحادث

استأنفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حركة القطارات على خط مطروح – القاهرة بكامل طاقتها، عقب الانتهاء من أعمال رفع وإزالة آثار حادث خروج عدد من العربات عن القضبان أمس السبت.

وأوضحت مصادر بالهيئة لصدى البلد، أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح والتأكد من جاهزية السكة لعودة التشغيل الآمن، حيث عادت حركة القطارات إلى طبيعتها دون تأثيرات على مواعيد الرحلات.

وأضافت أن حجز التذاكر متاح الآن عبر شبابيك المحطات والتطبيق الإلكتروني، استعدادًا لانطلاق الرحلات من وإلى مطروح بشكل منتظم بدءًا من اليوم الأحد.

وكان خط مطروح – القاهرة قد شهد أمس حادث خروج ٧ عربات من القطار رقم ١٩٣٥ وانقلاب عربتين، ما استدعى إيقاف الحركة بشكل مؤقت لحين رفع آثار الحادث وإعادة تأهيل السكة.