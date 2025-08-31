قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
مصادر: استئناف حركة قطارات مطروح بالكامل بعد إزالة آثار الحادث

حمادة خطاب

استأنفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حركة القطارات على خط مطروح – القاهرة بكامل طاقتها، عقب الانتهاء من أعمال رفع وإزالة آثار حادث خروج عدد من العربات عن القضبان أمس السبت.

وأوضحت مصادر بالهيئة لصدى البلد، أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح والتأكد من جاهزية السكة لعودة التشغيل الآمن، حيث عادت حركة القطارات إلى طبيعتها دون تأثيرات على مواعيد الرحلات.

وأضافت أن حجز التذاكر متاح الآن عبر شبابيك المحطات والتطبيق الإلكتروني، استعدادًا لانطلاق الرحلات من وإلى مطروح بشكل منتظم بدءًا من اليوم الأحد.

وكان خط مطروح – القاهرة قد شهد أمس حادث خروج ٧ عربات من القطار رقم ١٩٣٥ وانقلاب عربتين، ما استدعى إيقاف الحركة بشكل مؤقت لحين رفع آثار الحادث وإعادة تأهيل السكة.

