قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"يانيك فيريرا يدرس منح الفرصة لبعض البدلاء في لقاء الإياب أمام ديكيداها الصومالي".



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.