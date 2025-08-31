محافظ الجيزة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير المناطق المحيطة بالمستشفيات

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور ومحطة مترو أنفاق الجامعة وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات الإنجاز بمشروعات التطوير الجارية.

وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق السطحية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور مشددًا على الشركة المنفذة باستكمال أعمال البلدورات وأرصفة المشاة وأعمال التطوير الشامل لذلك القطاع بما يتوائم مع النهضة الكبيرة التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع الرتش ونواتج الحفر أسفل محور الفريق كمال عامر بدءًا من منزل مدينة عامر الجديد وحتى قسم الشرطة، مشيرًا إلى أنه تم رفع ٥٠٠ طن مخلفات ورتش اليوم فقط، مع استمرار الجهود لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات وتحسين حالة النظافة بالقطاع.

وشملت جولة المحافظ تفقد مناطق أبو قتادة والدولار وترعة الزمر ومحيط وحدة تراخيص فيصل بحي بولاق الدكرور حيث شدد على رئيس الحي بضرورة منع أي إشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قِبل الباعة أو المحال التجارية، حفاظًا على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وأكد المهندس عادل النجار أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق المحيطة بالمستشفيات والمحاور المرورية الحيوية لتيسير حركة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمحافظة بما يحقق نقلة نوعية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد، واللواء مهندس بدر حسني رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وممثلو إدارات مرور الجيزة ومياه الشرب والكهرباء.