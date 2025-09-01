قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

عبدالله السعيد وأحمد حجازي يرفضان الانضمام لمنتخب مصر.. ماذا حدث؟

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
أحمد أيمن

فجر الكابتن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني الذي سيخوض بطولة كأس العرب، مفاجأة بشأن رفض لاعبين الانضمام إلى قائمة المنتخب في البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العرب يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

بطولة كأس العرب

تستعد المنتخبات العربية للمنافسة على لقب كأس العرب بشكلها الجديد حيث تقام في قطر خلال ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

البطولة التي بدأت في عام 1963 بلبنان، شهدت منافسات شرسة على مدار تاريخها، أخذت منحنى آخر منذ النسخة العاشرة في قطر عام 2021، بعدما تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن تقام كل 4 أعوام.

تقام منافسات كأس العرب بنظام المجموعات، حيث يتم تقسيم 16 منتخبًا على 4 مجموعات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لاستكمال المشوار عن طريق نظام الأدوار الإقصائية المعتاد (ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي).

تجاوز قيمة الجوائز المخصصة لبطولة كأس العرب إلى 36.5 مليون دولار، ما يضعها في مصاف أكبر البطولات الدولية.

مجموعة مصر في كأس العرب

تم تقسيم الفرق المشاركة في كأس العرب إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، الأردن، الإمارت، بالإضافة إلى الفريق الفائز من الكويت أو موريتانيا.

مفاجأة بشأن تشكيل منتخب مصر 

قال الكابتن حلمي طولان في تصريحات خلال تليفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «تواصلت شخصيا مع عبدالله السعيد للانضمام إلى المنتخب في بطولة كأس العرب واللاعب أبدى موافقته مبدئيًا على الانضمام».

وأضاف: «فوجئت بعد ذلك أنه تواصل مع أحمد حسن مدير المنتخب واعتذر له عن الانضمام، ولم يتواصل معي ولم يوضح لي سبب رفضه أو يعتذر».

وتابع: «أيضا أحمد حجازي تواصلت معه وأبدى موافقته على الانضمام للمنتخب ثم بعد ذلك تواصل مع إداري المنتخب واعتذر عن الانضمام هو الآخر».

تشكيل منتخب مصر 

انطلق معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بحضور جميع اللاعبين الذين وقع عليهم اختيار الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان.

وجاءت القائمة مكونة من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود جاد وعصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش وأحمد سامي ومحمود رزق وعلي الفيل ومصطفى العش وعمر جابر وكريم فؤاد وكريم حافظ ويحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد عاطف قطة وعمر الساعي وغنام محمد وأفشة وميدو جابر ومصطفى سعد ميسي وحسين الشحات وزلاكة.

منتخب مصر عبدالله السعيد أحمد حجازي كأس العرب تفاصيل كأس العرب حلمي طولان

