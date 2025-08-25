الإنتهاء من ترتيبات معسكر المنتخب المشارك في كأس العرب ومواجهة تونس وديًا

وضع الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان الترتيبات الخاصة لمعسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة الأجندة الدولية من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان أمام نظيره التونسي يومي 6 و9 سبتمبر باستاد هيئة قناة السويس.

كان الجهاز الفني قد عقد اجتماعا اليوم تم فيه مناقشة كافة الترتيبات الإدارية والفنية والطبية بحضور أحمد حسن مدير الفريق ود. ممدوح المحمدي ومحمد نور المدربين وعصام الحضري مدرب حراس المرمي في وجود أيمن حافظ المدير الإداري.

كما ناقش الجهاز الفني نتائج متابعاته لجميع اللاعبين في الدوري الممتاز قبل اعلان القائمة التي ستدخل المعسكر بعد إعلان المنتخب الوطني الأول لقائمته استعدادا للقائي أثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم.

وأكد حلمي طولان علي أهمية المعسكر الذي يعد استعدادا قويا لبطولة كأس العرب ومنافساتها الكبيرة في الدوحة أول ديسمبر المقبل، مؤكداً أن

جميع أفراد الجهاز الفني سيبذلون قصاري جهدهم لتحقيق نتيجه تليق بكرة القدم المصرية.