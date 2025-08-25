طولان يترقب موقف الشناوي من المنتخب الأول قبل ضمه لمعسكر كأس العرب

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، يترقب موقف أحمد الشناوي حارس بيراميدز من التواجد مع المنتخب الأول الذي يقوده حسام حسن ويخوض معسكرا مغلقا يوم ١ سبتمبر المقبل استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور :"حلمي طولان سيضم أحمد الشناوي لمعسكر منتخب مصر الثاني الشهر المقبل ، حال عدم ضمه لمعسكر المنتخب الأول".

وتابع المصدر :"طولان يتابع أكثر من حارس منهم محمد أبو جبل ومحمد بسام استعدادا لكأس العرب ديسمبر المقبل في قطر".