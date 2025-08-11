اتحاد الكرة يبحث ترتيبات إعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس العرب

عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد، ناقشت خلاله خطة إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقررة إقامتها في قطر مطلع ديسمبر المقبل.

واستعرض حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، البرنامج الفني المقترح، والذي يشمل فترات المعسكر والتجهيزات الفنية تمهيدا للمشاركة في البطولة.

ناقشت اللجنة ترتيبات إقامة معسكر المنتخب خلال شهر سبتمبر، استعدادا لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخب تونس، يومي 6 و9 من الشهر ذاته، بمدينة الإسماعيلية.

وأعربت اللجنة عن ارتياحها لمستوى التحضيرات المقترحة، مشددة على دعمها الكامل للجهاز الفني واللاعبين، وحرصها على توفير كل سبل النجاح لجميع المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.