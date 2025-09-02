بفستان أنيق.. أحدث ظهور لـ إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صور جديدة لها.

وتألقت إلهام شاهين بفستان صيفى ذات الألوان المتداخلة وهو ما كشف عن جمالها.



وتتميز إلهام شاهين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد انقاص وزنها .

وتعتمد الهام شاهين ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.