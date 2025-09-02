5 أنواع من حلاوة المولد مفيدة.. تناولها دون خوف

يعشق الكثير حلاوة المولد ولكن يحذر الأطباء من تناولها وذلك لاحتوائها علي نسبة كبيرة من السكريات والألوان الصناعية.

الأنواع الأقل ضرراً:

المكسرات بالعسل (الفول السوداني، البندق، اللوز):

أفضل خيار لأن فيها بروتين وألياف ودهون صحية، وبتشبع بسرعة.

السمسمية:

غنية بالكالسيوم والحديد، وبتدي طاقة، بس برضه بكميات معتدلة.

الفولية:

فيها بروتين نباتي وألياف، وبتعتبر من أخف الحلوى.

الحمصية:

مصدر للبروتين والفيتامينات، وسكرها مش عالي قوي زي الملبن.

الملبن بالمكسرات (بكميات قليلة):

يفضل اللي بالمكسرات مش السادة، لأن المكسرات بتقلل من تأثير السكر.

الشكلمة (جوز الهند):

فيها ألياف ودهون صحية، بس لازم تكون معمولة بجوز هند طبيعي مش صناعي.

الأنواع اللي يفضل نتجنبها:

الملبن السادة (فيه سكر وجيلاتين بس).

الحمصية أو الفولية المغطاة بالسكر الكتير.

الحلويات الملونة أو اللي فيها ألوان صناعية.

القرص و"المشبك" اللي مليانة سكر ودهون مهدرجة.