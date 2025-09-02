5 أنواع من حلاوة المولد مفيدة.. تناولها دون خوف

يعشق الكثير حلاوة المولد ولكن يحذر الأطباء من تناولها وذلك لاحتوائها علي نسبة كبيرة من السكريات والألوان الصناعية.
الأنواع الأقل ضرراً:
المكسرات بالعسل (الفول السوداني، البندق، اللوز):
أفضل خيار لأن فيها بروتين وألياف ودهون صحية، وبتشبع بسرعة.
السمسمية:
غنية بالكالسيوم والحديد، وبتدي طاقة، بس برضه بكميات معتدلة.
الفولية:
فيها بروتين نباتي وألياف، وبتعتبر من أخف الحلوى.
الحمصية:
مصدر للبروتين والفيتامينات، وسكرها مش عالي قوي زي الملبن.
الملبن بالمكسرات (بكميات قليلة):
يفضل اللي بالمكسرات مش السادة، لأن المكسرات بتقلل من تأثير السكر.
الشكلمة (جوز الهند):
فيها ألياف ودهون صحية، بس لازم تكون معمولة بجوز هند طبيعي مش صناعي.
الأنواع اللي يفضل نتجنبها:
الملبن السادة (فيه سكر وجيلاتين بس).
الحمصية أو الفولية المغطاة بالسكر الكتير.
الحلويات الملونة أو اللي فيها ألوان صناعية.
القرص و"المشبك" اللي مليانة سكر ودهون مهدرجة.