مصرع 7 وإصابة العشرات جراء 32 حادثة إطلاق نار بشيكاغو خلال نهاية الأسبوع

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء 32 حادثة إطلاق نار شهدتها مدينة شيكاغو الامريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لعيد العمال، بحسب ما أفادت به قناة "ABC" نقلًا عن بيانات الشرطة المحلية.

وأصيب ما لا يقل عن 54 شخصًا بطلقات نارية خلال العطلة، التي يُحتفل بها في الولايات المتحدة في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر، توفي منهم سبعة متأثرين بإصاباتهم، بحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، ونشرته "ABC" نقلًا عن تقارير الشرطة.

وأوضحت المصادر أن هذه الحوادث وقعت في أحياء متفرقة من المدينة، وامتدت من مساء الجمعة حتى ظهر يوم الاثنين، في واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع دموية في شيكاغو هذا العام.

وسجلت شيكاغو خلال عام 2024 نحو 573 جريمة قتل، مقارنة بـ377 جريمة قتل في مدينة نيويورك و268 في لوس أنجلوس، ما يجعلها المدينة الأعلى من حيث عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات السلطات.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه التدخل في مدينة شيكاغو من خلال إجراءات رقابة فيدرالية، في حال لم تتمكن السلطات المحلية من فرض النظام والحد من معدلات الجريمة المتصاعدة في المدينة.