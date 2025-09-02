قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع روسيا لتشكيل نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وعقلانية

بوتين ورئيس الصين
بوتين ورئيس الصين
محمود نوفل


وصف الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والدور المحوري الذي لعبته كل من روسيا والصين في الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي خلال اللقاء الثنائي مع الرئيس الصيني في العاصمة بكين اليوم الثلاثاء: "يعكس التواصل الوثيق بين البلدين الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، التي وصلت إلى مستوى رفيع غير مسبوق".

وأضاف في تصريحاته : "تشكل ذكرى الأخوة القتالية والثقة والتعاون المتبادل والثبات في الدفاع عن المصالح المشتركة أساس علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي".

وتابع قائلا:"هذا تكريمٌ لإنجاز شعبينا، شعبي روسيا والصين، خلال الحرب العالمية الثانية، وتأكيدٌ على الدور المحوري لبلدينا في تحقيق النصر في مسارح العمليات العسكرية الأوروبية والآسيوية، ودليلٌ على استعدادنا المشترك للدفاع عن الحقيقة التاريخية والعدالة. لقد دفع أجدادنا وآباؤنا وأجدادنا ثمنًا باهظا من أجل السلام والحرية. لا ننسى هذا، بل نتذكره. هذا هو أساس إنجازاتنا اليوم وفي المستقبل".

واردف : "حضرتم الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في موسكو، واليوم نشاطركم الاحتفال بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والنصر في بكين".

كما عبر  بوتين عن شكره للجانب الصيني على "حفاوة الاستقبال".

بدوره قال الرئيس الصيني إن مشاركة قيادتي روسيا والصين في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الانتصار في الحرب العالمية الثانية أصبحت تقليدا حميما في العلاقات الثنائية بين البلدين

وأضاف: "روسيا والصين هما الفائزان الرئيسيان في الحرب العالمية الثانية".

وأكد  على أن العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام الاختبارات وأصبحت نموذجا للعلاقات بين الدول.

وختم : "الصين مستعدة مع روسيا للدعم المتبادل في تنمية شعبي البلدين والدفاع عن العدالة الدولية.. الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتشكيل نظام حوكمة عالمي أكثر عدالة وعقلانية".

