الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير النقل يبحث مع رئيس "أفيك إنترناشيونال" الصينية تنفيذ مراحل القطار الكهربائي الخفيف

أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، في العاصمة الصينية بكين، مع تشيان رونغ رئيس مجلس إدارة شركة أفيك إنترناشيونال للمشروعات الهندسية، سبل دعم التعاون في تنفيذ مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بحضور كل من الوزير المفوض التجاري الدكتور خالد ميلاد ونائب سفير مصر لدى الصين المستشار هيثم عبد الهادي.

جاء اللقاء في مستهل زيارة الوزير لجمهورية الصين الشعبية مبعوثا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحضور فعالية الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية. 

وقدم الوزير، في بداية اللقاء، التهنئة لرئيس شركة أفيك بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين الصديقتين والتعاون المثمر مع شركة أفيك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.

من جهته، أكد رئيس شركة أفيك الاعتزاز بالتعاون بين شركته مع وزارة النقل المصرية من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوها إلى التعاون في تنفيذ المرحلة الثالثة. 

وفي هذا الصدد، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطتي كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية ضمن المرحلة الثالثة من المشروع في مارس 2026، وذلك لخدمة مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وتسهيل وخدمة حركة تنقل المواطنين والطلب.

ولفت إلى أن ذلك يتطلب سرعة البدء في أعمال التوريد لمهمات كافة الأنظمة الكهروميكانيكية وتوفير الفنيين والعمالة اللازمة لإنهاء أعمال التركيبات والاختبارات، خاصة وأن هيئة الأنفاق ستقوم من خلال الشركات المصرية الوطنية بالانتهاء من كافة الأعمال الاعتيادية للمرحلة الثالثة قبل نهاية هذا العام، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال تركيب السكة، بالإضافة إلى أن كل الغرف الفنية في المحطات جاهزة لتركيب أنظمة السيطرة والتحكم والإلكتروميكانيك.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "أفيك" أن المعدات الخاصة بالمرحلة الثالثة سيتم شحنها من الصين إلى مصر بدءا من هذا الشهر، ليبدأ تركيبها فور وصلها تباعا، مشيرا إلى أن الشركة ستبذل كافة الجهود للالتزام بالموعد المحدد ليتم تشغيل محطتي كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية في مارس 2026، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. 

 معرض النقل والصناعة

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس مجلس إدارة شركة أفيك سيقومان بتفقد تنفيذ وتقدم أعمال المرحلة الثالثة على هامش انطلاق معرض النقل والصناعة الذي ستنطلق فعالياته في التاسع من نوفمبر المقبل.

وناقش الجانبان كذلك التعاون المستقبلي في تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تبدأ من بعد محطة العبور الجديدة إلى محطة العاشر من رمضان، حيث أكد الوزير أهمية هذه المرحلة التي ستصل للعاشر من رمضان لخدمة الكثافات السكانية العالية بها والمنطقة الصناعية بالعاشر، كما التأكيد على ضرورة تقديم الدعم المطلوب لتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال المدنية، حيث ستسهم الحكومة المصرية في تمويل تنفيذ الأعمال المدنية بالجنيه المصري، كما أنه يجري حاليا الترتيب لتسليم المواقع للشركات الوطنية المتخصصة لبدء أعمال تجهيز الموقع وتنفيذ أعمال البنية التحتية الأسبوع المقبل. 

كما تم خلال الاجتماع بحث التعاون المستقبلي في المرحلة الخامسة من المشروع، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك حول التعاون المشترك الذي يخص مشروع القطار الكهربائي (الرحاب - العاصمة الإدارية) والذي يمتد مساره من محطة الرحاب التبادلية للخط الرابع للمترو متجها شرقا، وصولا إلى العاصمة الإدارية بمحطة مطار العاصمة.

