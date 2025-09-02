مشاجرة تودي بحياة شخصين وتقود ثالثا للسجن المؤبد بقنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين نادر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، الرئيسين بمحكمة استئناف قنا، وبحضور أحمد أبو شنيف، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد جمال، متهما اشترك مع 3 أفراد من أسرته فى مشاجرة أودت بحياة شخصين، بالسجن المؤبد وتغريمه 5 آلاف جنيه ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطة، وبراءة باقى المتهمين مما أسند إليهم.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه على أثر خلافات سابقة تطورت إلى نشوب مشاجرة فيما بين المتهم «سليمان. م» ونجله وشقيقه ونجل شقيقه والمجنى عليهما محمد محمود محمد، وخالد أحمد علی، على أثر تلك المشاجرة، أشهر المتهم سليمان سلاحا ناريا (بندقية آلية) وأطلق منه أعيرة نارية صوب المجنى عليهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لهما، ولم يقصد من ذلك قتلهما ولكن الإصابات أفضت إلى موتهما.

وأضافت التحقيقات أن تحريات الشرطة دلت على صحة الواقعة ونفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، فقد تمكن الضابط من ضبط المتهم وهو ممسكا لسلاح نارى «بندقية آلية» وعثر بداخلها على ذخائر.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أمام النيابة العامة، اعترف بإحرازه للسلاح المضبوط والذخائر واستخدامه فى ارتكاب الواقعة.

وقد أقر المتهمان شقيقه ونجل شقيقه بأن المتهم أطلق أعيرة نارية صوب المجنى عليهما ولم يكن قاصدا قتلهما، وقد أرشد الأخير عن سلاح نارى (بندقية آلية) وذخائر بإحدى الزراعات، وقد أقر بأنها تخصه.

وبطعن دفاع المتهم على الحكم، قضت المحكمة برفض طعن المتهم، وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات.