توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية و "يونسيف"

وقعت وزارة الداخلية مُمثلة فى "قطاع حقوق الإنسان" بروتوكول تعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ، وذلك لتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون فى حماية الأطفال من العنف وتحسين البيئة وجودة الرعاية للأطفال بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال دعم التعلم المُبكر وتنمية الطفولة وتعزيز ممارسات الرعاية الداعمة للأطفال المُقيمين مع أمهاتهم النزيلات وتعزيز الممارسات الملائمة للنساء والأطفال فى مراكز الإصلاح والتأهيل.

أُجريت مراسم توقيع البروتوكول بمقر "أكاديمية الشرطة" حيث إضطلعت اللواء مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بالتوقيع مُمثلاً عن الوزارة فى حين إضطلعت مُمثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بجمهورية مصر العربية بالتوقيع.

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية خاصة حماية الأطفال من العنف والإستغلال.

وذلك فى ضوء إضطلاع وزارة الداخلية بمسئولية حفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحماية الفئات الأولى بالرعاية .. خاصة فى مجال حماية الأطفال من العنف والإستغلال من خلال أقسام مكافحة جرائم العنف ..فضلاً عن تأمين المدارس والمؤسسات التعليمية وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للأطفال المقيمين مع أمهاتهم من نزيلات "مراكز الإصلاح والتأهيل".