سولاف درويش تناقش تعديلات لائحة الأجور بالبنك الزراعي وفقًا لقانون العمل الجديد

عقد مجلس إدارة النقابة العمالية بالبنك الزراعي المصري، برئاسة سولاف درويش، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، وذلك لمناقشة تعديلات لائحة الأجور الخاصة بالعاملين بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد.

حضر الاجتماع القيادات التنفيذية بالبنك الزراعي المصري، كما حضر جميع رؤساء النقابات الفرعية بالبنك وعددها 19 نقابة فرعية.

وتم استعراض أهم المستجدات والتطورات المتعلقة بالقانون الجديد، وآليات تطبيقه داخل المؤسسة، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح العمل.

وعلى هامش الاجتماع، عقد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، جلسة مع سولاف درويش، شملت مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتطوير العمل المؤسسي وتحسين بيئة العمل، وذلك بما يخدم مصلحة البنك والعاملين معًا.

وأكدت “درويش” أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة العمل وتوفير الضمانات التي يكفلها القانون، مشيرة إلى أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الوظيفية وتنظيم العلاقة بين العاملين والإدارة.