جدول مباريات منتخبي ناشئي وناشئات السلة في بطولة أفريقيا تحت 16 عامًا

يستعد منتخبا مصر لكرة السلة للناشئين والناشئات لخوض بطولة أفريقيا تحت 16 عامًا، التي تنطلق اليوم في العاصمة الرواندية "كيجالي"، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

كانت القرعة قد أوقعت منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجانب مالي، والمغرب، وليبيريا، بينما جاء منتخب الناشئات في المجموعة الثالثة مع كلا من الكاميرون، وكينيا، والمغرب.

مواعيد مباريات منتخب ناشئي السلة في بطولة أفريقيا

مصر × المغرب – الأربعاء – 5 مساءً

مصر × ليبيريا – الأحد – 12 ظهرًا

مصر × مالي – 10 سبتمبر – 7:30 مساءً

مواعيد مباريات منتخب ناشئات السلة في بطولة أفريقيا

مصر × الكاميرون – الخميس – 5 مساءً

مصر × كينيا – الأحد – 2:30 عصرًا

مصر × المغرب – 10 سبتمبر – 2:30 عصرًا