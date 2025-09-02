بوتين: علينا الرد على تصرفات الناتو وتهديدات الدول الأوروبية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الروسي بوتين، قال علينا الرد على تصرفات الناتو والدول الأوروبية التي تهددنا، وتسامحنا لفترة طويلة مع الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.



وأضاف الرئيس الروسي، أن المزاعم بشأن خطط روسيا لمهاجمة أوروبا استفزاز أو عجز تام، وناقشت مع ترامب في ألاسكا الخيارات المتاحة لضمان أمن أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

وأوضح أننا لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، ويمكننا التعاون مع الولايات المتحدة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.



وتابع: ناقشنا مع واشنطن بشكل غير مباشر التعاون بشأن محطة زابوريجيا النووية، وليس لدينا أهداف أخرى سوى حماية مصالحنا، وواثقون بإمكانية التوصل إلى توافق في الآراء حول ضمان أمن أوكرانيا.