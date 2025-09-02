قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بوتين: علينا الرد على تصرفات الناتو وتهديدات الدول الأوروبية

بوتين
بوتين
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الروسي بوتين، قال علينا الرد على تصرفات الناتو والدول الأوروبية التي تهددنا، وتسامحنا لفترة طويلة مع الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.


وأضاف الرئيس الروسي، أن المزاعم بشأن خطط روسيا لمهاجمة أوروبا استفزاز أو عجز تام، وناقشت مع ترامب في ألاسكا الخيارات المتاحة لضمان أمن أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

وأوضح أننا لم نعارض مطلقا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، ويمكننا التعاون مع الولايات المتحدة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.


وتابع: ناقشنا مع واشنطن بشكل غير مباشر التعاون بشأن محطة زابوريجيا النووية، وليس لدينا أهداف أخرى سوى حماية مصالحنا، وواثقون بإمكانية التوصل إلى توافق في الآراء حول ضمان أمن أوكرانيا.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

الفنان بدر محمد

فيلم «ضي» يشارك في مهرجانات كبرى.. وبدر محمد يكشف كواليس التصوير |فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين ضيفة شرف مهرجان بردية السينمائي دورة وحيد حامد.. الثلاثاء المقبل

بوستر حفل احمد سعد فى لندن

أحمد سعد يروج لحفله في لندن على طريقته الخاصة

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

