بوتن لشي: العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لنظيره الصيني، الثلاثاء، إن العلاقات بين بلديهما وصلت إلى "مستوى غير مسبوق" خلال محادثات في بكين.



وقال بوتن لشي في تصريحات عبر بث مباشر: "إن اتصالاتنا الوثيقة تعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الصينية، التي وصلت حاليا إلى مستوى غير مسبوق".

أضاف"لقد كنا معًا دائمًا حينها، وما زلنا معًا الآن".



وحثّ الرئيس الصيني شي جين بينج القادةَ في قمةٍ شنجهاي على الاستفادة من "سوقهم الضخم"، بينما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لطموح شي في إرساء نظامٍ أمني واقتصادي عالمي جديد يُشكّل تحديًا للولايات المتحدة.

وقال شي في كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 20 من قادة العالم في قمةٍ استمرت يومين عُقدت في مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين، إن منظمة شنجهاي للتعاون قد أرست نموذجًا لنوعٍ جديدٍ من العلاقات الدولية.

وأضاف: "علينا أن ندعو إلى تعددٍ عالميٍّ متساوٍ ومنظم، وعولمةٍ اقتصاديةٍ شاملة، وأن نعزز بناء نظام حوكمةٍ عالميٍّ أكثر عدلًا وإنصافًا". وتابع شي: "علينا الاستفادة من السوق الضخم... لتحسين مستوى تسهيل التجارة والاستثمار"، حاثًّا التكتل على تعزيز التعاون في مجالاتٍ تشمل الطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال بوتين إن التكتل قد أحيى "التعددية الحقيقية" مع تزايد استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

وقال: "هذا بدوره يمهد الطريق السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتشكيل نظام جديد للاستقرار والأمن في أوراسيا".

