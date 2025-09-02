قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
توك شو

مسؤول سابق بـ FBI: بوتين لاعب استراتيجي بطيء ومراوغ.. وترامب يدرك معادلة الحرب جيدًا

بوتين
بوتين
البهى عمرو

قال جوناثان تي جيليام، المسؤول السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخوض الصراع في أوكرانيا بأسلوب منهجي وبطيء ومدروس، مستفيدًا من خبراته الأمنية والعسكرية القديمة كضابط استخبارات، واصفًا إياه بأنه «يفهم الحرب أكثر من غيره، ويجيد المناورة لكسب مكاسب صغيرة متراكمة على المدى الطويل».

وفي حديثه، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، حول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي قال فيها إنه كان يتوقع إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال شبكة علاقاته السياسية، أشار جيليام إلى أن «ترامب لا يُطلق وعودًا عشوائية، بل يعتمد على حسابات سياسية دقيقة، ويفهم طبيعة الخصوم، خاصة بوتين».

وأوضح جيليام أن بوتين لا يمانع التقدم البطيء في ساحة المعركة، بل يعتبره جزءًا من خطته طويلة الأمد، مؤكدًا أن: «بوتين يعرف جيدًا كيف يدير حربًا استنزافية، هذه ليست مجرد سياسة، إنها حياته، منذ شبابه وهو في قلب عالم المخابرات والحروب».

وأضاف أن الصعوبة الكبرى في التعامل مع بوتين تكمن في أنه يتظاهر بالرغبة في السلام بينما يواصل التقدم تدريجيًا على الأرض، من خلال تكتيكات معقدة ومراوغة، ما يجعل أي مفاوضات سياسية معه محفوفة بالتحديات.

وفيما يتعلق برؤية ترامب للحل، شدد جيليام على أن الرئيس كان يدرك تمامًا تعقيدات الملف، قائلًا: «ترامب يدرك جيدًا أن وضع بوتين على طاولة المفاوضات لا يعني ضمان السلام، بوتين يناور بذكاء، ويتقدم بخطوات محسوبة».

وأشار إلى أن أعضاء إدارة ترامب يدركون أبعاد اللعبة الروسية، وربما يكون لديهم مقاربة مختلفة في التعامل مع الملف الأوكراني، أكثر واقعية وصرامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

