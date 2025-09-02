مسؤول سابق بـ FBI: بوتين لاعب استراتيجي بطيء ومراوغ.. وترامب يدرك معادلة الحرب جيدًا

قال جوناثان تي جيليام، المسؤول السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخوض الصراع في أوكرانيا بأسلوب منهجي وبطيء ومدروس، مستفيدًا من خبراته الأمنية والعسكرية القديمة كضابط استخبارات، واصفًا إياه بأنه «يفهم الحرب أكثر من غيره، ويجيد المناورة لكسب مكاسب صغيرة متراكمة على المدى الطويل».

وفي حديثه، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، حول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي قال فيها إنه كان يتوقع إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال شبكة علاقاته السياسية، أشار جيليام إلى أن «ترامب لا يُطلق وعودًا عشوائية، بل يعتمد على حسابات سياسية دقيقة، ويفهم طبيعة الخصوم، خاصة بوتين».

وأوضح جيليام أن بوتين لا يمانع التقدم البطيء في ساحة المعركة، بل يعتبره جزءًا من خطته طويلة الأمد، مؤكدًا أن: «بوتين يعرف جيدًا كيف يدير حربًا استنزافية، هذه ليست مجرد سياسة، إنها حياته، منذ شبابه وهو في قلب عالم المخابرات والحروب».

وأضاف أن الصعوبة الكبرى في التعامل مع بوتين تكمن في أنه يتظاهر بالرغبة في السلام بينما يواصل التقدم تدريجيًا على الأرض، من خلال تكتيكات معقدة ومراوغة، ما يجعل أي مفاوضات سياسية معه محفوفة بالتحديات.

وفيما يتعلق برؤية ترامب للحل، شدد جيليام على أن الرئيس كان يدرك تمامًا تعقيدات الملف، قائلًا: «ترامب يدرك جيدًا أن وضع بوتين على طاولة المفاوضات لا يعني ضمان السلام، بوتين يناور بذكاء، ويتقدم بخطوات محسوبة».

وأشار إلى أن أعضاء إدارة ترامب يدركون أبعاد اللعبة الروسية، وربما يكون لديهم مقاربة مختلفة في التعامل مع الملف الأوكراني، أكثر واقعية وصرامة.