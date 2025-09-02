مصر تثمن الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ، في نبأ عاجل أن مصر تُثمن الجهود الدولية المتزايدة نحو تقدّم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك في ضوء تحولات بارزة في مواقف عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، والتي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين عقب الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري—خطوة اعتبرتها القاهرة "تتويجًا للمواقف السياسية والدبلوماسية المصرية الراسخة"

دعوة مصرية لبدء مسار سياسي جاد للسلام في الشرق الأوسط

كما أكدت القاهرة، من خلال مصدرها الرسمي، ضرورة بدء "مسار جاد" لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي واستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتدعو مصر إلى أن يرتكز هذا المسار على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع الالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.