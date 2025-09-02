وزيرا خارجية الصومال وصربيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالسلام عبدي علي مع نظيره الصربي ماركو دجوريتش، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاقتصاد والزراعة والبناء والتعليم، بالإضافة إلى تطوير المشاريع الدولية المشتركة.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، مستذكرين الصداقة العريقة التي تربط بين الصومال وصربيا.



وبدوره أكد وزير الخارجية الصربي اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية العريقة مع الصومال، مضيفا "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون في العديد من المجالات".