أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يغلق بعد

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يغلق بعد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني:" الولايات المتحدة تمهد لعدم إجراء محادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي".

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني:" الولايات المتحدة تسعى إلى إثارة قضايا غير قابلة للتحقيق مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخي".

وفي وقت سابق، أكد البرلمان الإيراني أن تفعيل آلية الزناد وعودة القرارات الستة الأممية لن يكون له تأثير حقيقي وملموس على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وقال البرلمان الإيراني، في تصريحات له، إنه ناقش خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف أنه وفي حال تقرر الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، فسيسن قانون بالتنسيق بين أركان النظام ومنهم المجلس الأعلى للأمن القومي.