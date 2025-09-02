قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
طقوس غريبة في إسنا.. استحمام العريس بالحناء وسط الزغاريد والأغاني الشعبية بالأقصر.. شاهد

ليلة الحناء بالاقصر
ليلة الحناء بالاقصر
شمس يونس

"ربتله الحناء على الحناء جلس.. تعالوا يا ولاد عمّو شيدوله الفرس".. بهذا اللحن الشعبي العتيق تبدأ واحدة من أغرب الطقوس التي ما زال يحتفظ بها أهالي مركز إسنا جنوب الأقصر، حيث لا تُقام ليلة الحنة مثل باقي المحافظات، بل تتحول إلى طقس استحمام كامل للعريس بالحناء وسط أجواء لا تشبه إلا الصعيد.

يقول محمود عبد الجليل، أحد أبناء إسنا: "حنة العريس عندنا مش مجرد رسم بسيط على الكف زي باقي المحافظات، العريس بيتجهز بحوض كبير من الحنة مخلوطة بليمون ومية ورد، وبعدها بيجلس على الدكة بالجلباب الأبيض، وأصحابه يبدأوا يسكبوا الحنة على راسه وجسمه كله".

بينما يروي عبد الرازق محمد، من كبار السن: "الطقس ده بنعتبره رمز للبركة والطهارة، والحنة هنا ما بتتعملش للعريس بس، دي فرجة للبلد كلها، والنساء بيطلقوا الزغاريد مع كل مرة الحنة تتساقط على العريس، والطبول والزمامير شغالة لحد الفجر".

وتضيف أم هاني عبد المقصود، من نساء إسنا: "الأغاني الشعبية ليها طابع خاص في الليلة دي، بنغني مع بعض: الليلة الحنة وبكرة الدخلة، واتدلع يا عريس يا أبو لاسة نايلون، وأوعيله يا بت أوعيله، والأغاني دي بتتنقل من جيل لجيل، ولا يمكن تختفي من أفراحنا".

أما أحمد الطيب، من شباب القرية، فيصف المشهد قائلًا: "الليلة كلها مليانة بهجة، العريس بيتشال على الأكتاف قبل ما يقعد على الدكة، والعيال الصغيرة بتتزاحم عشان يشوفوا المنظر، والكل بيسابق عشان يشارك في سكب الحنة.. تحسي كأنها لعبة وفرحة في نفس الوقت".

ويختتم الحاج عبد الرحمن قائلا: "الحنة هنا مش بس عادة، دي ليلة بترجعنا لأصل الفرح الصعيدي.. كلنا بنشارك فيها، الغريب قبل القريب، وبتبقى ذكرى ما تتنسيش في حياة أي عريس".

هكذا تبقى ليلة الحنة في إسنا طقسًا غريبا ومميزا، يجمع بين الاستحمام بالحناء والأهازيج الشعبية، لتظل علامة فارقة في أفراح الصعيد، حيث يمتزج الفرح بالتراث في لوحة لا تتكرر إلا هنا.

الاقصر اخبار الاقصر ليلة الحناء بالاقصر

صورة أرشيفية

خبير: مفاعل ديمونا متهالك وقد يهدد المنطقة بتسريب إشعاعي

مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل

خبير: إسرائيل تحتكر السلاح النووي.. وصور ديمونة رسالة ردع وتخويف

د. محمد جبران

وزير العمل: القانون الجديد تشريع وطني يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

