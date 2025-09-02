"حماية الطفل" و"صندوق مكافحة الإدمان" ينفذان حملة للتحذير من مخاطر الإدمان بالأقصر

نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالزينية بمحافظة الاقصر بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حملة موسعة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إدارة شمال الأقصر بمدينة الزينية، تحت إشراف أحمد عبد النبي محمد رئيس مركز ومدينة الزينية، ونجوي إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية

وتناولت الحملة التوعية بخطورة الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية والعلاج، مع التعريف بالخط الساخن 16023 لتلقي طلبات العلاج بسرية تامة وبالمجان، كما تم توزيع منشورات ورقية للتوعية بمخاطر الإدامان، ونُفذت الفعالية تحت شعار: "خدعوك فقالوا"، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الأطفال والأسر والمجتمع من مخاطر الإدمان.

جاءت الحملة بحضور المهندس محمد عبده إبراهيم مدير شركة المياه بإدارة شمال الأقصر، وعبير منصور مدير وحدة حماية الطفل بمركز ومدينة الزينية، وهبة سيد أحمد نائب وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.