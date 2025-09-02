قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"حماية الطفل" و"صندوق مكافحة الإدمان" ينفذان حملة للتحذير من مخاطر الإدمان بالأقصر

حماية الطفل" و"صندوق مكافحة الإدمان" ينفذان حملة توعوية للتحذير من مخاطر الإدمان بالاقصر
حماية الطفل" و"صندوق مكافحة الإدمان" ينفذان حملة توعوية للتحذير من مخاطر الإدمان بالاقصر
شمس يونس

نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالزينية بمحافظة الاقصر بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حملة موسعة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إدارة شمال الأقصر بمدينة الزينية، تحت إشراف أحمد عبد النبي محمد رئيس مركز ومدينة الزينية، ونجوي إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية

وتناولت الحملة التوعية بخطورة الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية والعلاج، مع التعريف بالخط الساخن 16023 لتلقي طلبات العلاج بسرية تامة وبالمجان، كما تم توزيع منشورات ورقية للتوعية بمخاطر الإدامان، ونُفذت الفعالية تحت شعار: "خدعوك فقالوا"، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الأطفال والأسر والمجتمع من مخاطر الإدمان.

جاءت الحملة بحضور المهندس محمد عبده إبراهيم مدير شركة المياه بإدارة شمال الأقصر، وعبير منصور مدير وحدة حماية الطفل بمركز ومدينة الزينية، وهبة سيد أحمد نائب وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

