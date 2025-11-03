قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية

وزير البترول والثروة المعدنية
وزير البترول والثروة المعدنية
ولاء عبد الكريم

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جناح الوزارة المُشارك في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (ADIPEC)، وذلك خلال افتتاح المعرض بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة 2250 شركة عالمية متخصصة في مجالات البترول والغاز الطبيعي، والاستكشاف والتكرير، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال تفقده للجناح، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشاركة مصر في معرض ومؤتمر(أديبك) هذا العام لها خصوصية كبرى نظرًا لتوجه الوزارة نحو تعزيز التواجد الفعال في المحافل العالمية المخصصة في الطاقة، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية أمام كبرى الشركات الدولية، مشيرًا إلى أن المعرض يُمثل منصة متميزة للتواصل المباشر مع شركاء النجاح في مختلف مجالات الصناعة البترولية، واستعراض ما تحقق من إنجازات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وتطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
 

وأضاف الوزير، أن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية يعكس الصورة المتكاملة للتطور الكبير الذي يشهده قطاع البترول المصري، من خلال الشركات الوطنية الرائدة وفي مقدمتها شركتي إنبي وبتروجت، اللتان تنفذان مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تمثل فرصة مهمة لعرض القدرات الهندسية والفنية المتميزة لتلك الشركات عالميًا، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأشار الوزير إلى أن مشاركة قيادات الشركات التابعة للوزارة في جناح مصر بالمعرض تمثل فرصة استراتيجية للترويج للاستثمارات المصرية، ومناقشة فرص الشراكات المستقبلية مع الشركات العالمية.
كما تفقد المهندس كريم بدوي، جناحي شركة إكسون موبيل، وشركة SLB (شلمبرجير)، خلال جولته بمعرض أديبك، وتعرف خلال لقائه بالمسئولين في الشركتين على أحدث التقنيات العالمية التي تقدمها الشركتان في مجالات الاستكشاف والحلول الفنية والتكنولوجية والحفر.
يشار إلى أنه يشارك في جناح وزارة البترول والثروة المعدنية، هذا العام كلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية (MRMIA)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية (إنبي)، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)، وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، والشركة العامة للبترول (GPC)، وشركة الحفر المصرية (EDC)، وشركة مودرن جاس، وشركة إيبروم، وشركة صان مصر (EMC)، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، وشركة PAS لخدمات البترول، وشركة غاز مصر.

الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات الاستكشاف البترول الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

الاسكان

حضاري واعد .. تفاصيل مهمة عن مشروع الإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر

الاسكان

مسئولو "الإسكان" يزورون محافظة البحر الأحمر لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

كوميسك.. الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول المجموعة

بالصور

أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

BMW
BMW
BMW

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد