الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جناح الوزارة المُشارك في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (ADIPEC)، وذلك خلال افتتاح المعرض بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة 2250 شركة عالمية متخصصة في مجالات البترول والغاز الطبيعي، والاستكشاف والتكرير، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال تفقده للجناح، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشاركة مصر في معرض ومؤتمر(أديبك) هذا العام لها خصوصية كبرى نظرًا لتوجه الوزارة نحو تعزيز التواجد الفعال في المحافل العالمية المخصصة في الطاقة، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية أمام كبرى الشركات الدولية، مشيرًا إلى أن المعرض يُمثل منصة متميزة للتواصل المباشر مع شركاء النجاح في مختلف مجالات الصناعة البترولية، واستعراض ما تحقق من إنجازات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وتطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة الاستثمارات.



سعر جرامات الذهب اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 تسليم عقود وحدات "سكن لكل المصريين" بالإعلان الرابع عشر بحدائق أكتوبر

وأضاف الوزير، أن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية يعكس الصورة المتكاملة للتطور الكبير الذي يشهده قطاع البترول المصري، من خلال الشركات الوطنية الرائدة وفي مقدمتها شركتي إنبي وبتروجت، اللتان تنفذان مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تمثل فرصة مهمة لعرض القدرات الهندسية والفنية المتميزة لتلك الشركات عالميًا، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشار الوزير إلى أن مشاركة قيادات الشركات التابعة للوزارة في جناح مصر بالمعرض تمثل فرصة استراتيجية للترويج للاستثمارات المصرية، ومناقشة فرص الشراكات المستقبلية مع الشركات العالمية.

كما تفقد المهندس كريم بدوي، جناحي شركة إكسون موبيل، وشركة SLB (شلمبرجير)، خلال جولته بمعرض أديبك، وتعرف خلال لقائه بالمسئولين في الشركتين على أحدث التقنيات العالمية التي تقدمها الشركتان في مجالات الاستكشاف والحلول الفنية والتكنولوجية والحفر.

يشار إلى أنه يشارك في جناح وزارة البترول والثروة المعدنية، هذا العام كلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية (MRMIA)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية (إنبي)، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)، وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، والشركة العامة للبترول (GPC)، وشركة الحفر المصرية (EDC)، وشركة مودرن جاس، وشركة إيبروم، وشركة صان مصر (EMC)، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، وشركة PAS لخدمات البترول، وشركة غاز مصر.