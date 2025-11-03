قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الطفل الذي غير وجه التاريخ.. القصة الحقيقية لحسين عبد الرسول مكتشف مقبرة توت عنخ آمون

الطفل الصغير الذي اكتشف مقبرة الملك الصغير.. القصة الحقيقية لحسين عبد الرسول مكتشف توت عنخ آمون
الطفل الصغير الذي اكتشف مقبرة الملك الصغير.. القصة الحقيقية لحسين عبد الرسول مكتشف توت عنخ آمون
شمس يونس

مع افتتاح المتحف المصري الكبير اشتهر اسم حسين عبد الرسول مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون،حيث اكتشفها بالصدفة وارشد كارتر عنها ..تفاصيل مثيرة يرويها نجل المكتشف الحقيقي لمقبرة الملك.. 

 

 

البداية من وادي الملوك.. أسرة عبد الرسول وسر الخبيئة الأولى

يعد الطفل المصري حسين عبد الرسول هو المكتشف الحقيقي لمقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون، بعدما قادته الصدفة وذكاؤه الفطري إلى أهم اكتشاف أثري في تاريخ البشرية.


وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بمرور أكثر من مئة عام على هذا الحدث الخالد، تحدث “ نوبي حسين عبد الرسول” ، نجل مكتشف المقبرة، في حوار خاص “ لصدى البلد ” عن أسرار لم تروَ من قبل حول الدور الحقيقي لعائلة عبد الرسول في هذه اللحظة التاريخية.

قال" نوبي" إن جده محمد عبد الرسول كان من أوائل المصريين الذين ساهموا في التنقيب عن الآثار، وساعد في اكتشاف خبيئة حتشبسوت التي أُخرج منها أكثر من أربعين مومياء ملكية، ما جعل اسمه يتردد في الأوساط الأثرية بمصر والعالم ومن هنا بدأت علاقته بهوارد كارتر، الذي كان وقتها يعمل رسامًا على ضفاف النيل بالأقصر قبل أن يصبح أشهر أثري في العالم.

من رسام على النيل إلى رحلة البحث عن الفرعون الذهبي

وأوضح نوبي أن كارتر تعرف على اللورد كارنارفون واتفقا على التعاون مع عائلة عبد الرسول في أعمال البحث والتنقيب، نظرا لخبرتهم الكبيرة في اكتشاف الكنوز الأثرية.


وبدأت الرحلة التي ستقود إلى أعظم اكتشاف في القرن العشرين، في قلب وادي الملوك بالأقصر، حيث كانت الرمال تخفي بين طياتها سر الملك الصغير.

الطفل حسين.. الصدفة التي غيّرت وجه التاريخ

ويحكي نوبي أن والده حسين عبد الرسول كان وقتها طفلا عمره نحو 12 عاما، يساعد والده في الموقع ويوصل المياه للعمال.


وفي أحد الأيام، تعثر في حجر غريب الشكل، فنظر أسفله وأدرك بحسه أن المكان يخفي سرا أثريا، فسارع بمناداة والده وكارتر.


بدأوا الحفر في الموضع نفسه، ليعثروا على السلم المؤدي إلى المقبرة، وكانت تلك اللحظة التي غيّرت مجرى التاريخ للأبد.

خمسة أيام من الانتظار قبل دخول المقبرة

وكشف نوبي أنهم انتظروا خمسة أيام كاملة قبل دخول المقبرة خوفًا من وجود غازات أو سموم بسبب إغلاقها آلاف السنين.


وبعد التأكد من أمان المكان، كان الطفل حسين أول من لمس باب المقبرة بيديه الصغيرة، وعندما فُتح الباب للمرة الأولى قال بانبهار “ المقبرة كلها ذهب وكل ما فيها يلمع”.

قلادة الملك وحق ضائع لعقود

قال نوبي: إن كارتر أهدى لوالده قلادة الملك توت عنخ آمون تقديرا له لأنه هو من اكتشف المكان، لكن للأسف تم تجاهله إعلاميا لسنوات طويلة رغم أنه صاحب الفضل الأول في هذا الحدث التاريخي.
 

وأضاف أن الأسرة ظلت متمسكة بالقصة جيلاً بعد جيل، معتبرين أن هذا الفخر لا يُقاس بالتكريمات بل بالخلود في ذاكرة العالم.

بعد قرن من التهميش.. الرئيس يعيد الاعتبار

وأكد نوبي أن السنوات الأخيرة شهدت عودة الاهتمام العالمي باسم والده، حيث تناولت وسائل الإعلام  قصته بوصفه المكتشف الحقيقي للمقبرة.


واختتم حديثه قائلاً إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد حق والده بعد مئة عام، عندما عُرضت صورته خلال احتفالية المتحف المصري الكبير، وهو تكريم لعائلة عبد الرسول التي حملت سر وادي الملوك وأمانة التاريخ.

https://youtube.com/shorts/ctH_1-pWSrM

الأقصر اخبار الاقصر توت عنخ امون المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر أكثر من 10 مليارات محاولة احتيال شهريًا

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا

جفاف العين .. ما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

جفاف العين .. ما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

الاحتباس الحراري

وفاة كل دقيقة .. ماذا فعلت الحرارة بالبشر حول العالم؟

بالصور

أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

BMW
BMW
BMW

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد