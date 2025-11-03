التعليم تعلن تفاصيل انطلاق النسخة الـ48 من مسابقة المهارات العالمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل انطلاق النسخة الثامنة والأربعين من مسابقة المهارات العالمية World Skills، والتي ستقام في في دولة الصين في سبتمبر 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتنافس في المسابقة 1500متسابق من أكثر من65 دولة على مستوى للمشاركة في 62 مسابقة للمهارات.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للمشاركة في مسابقة المهارات العالمية والمزمع إقامتها بدولة الصين 2026، وذلك عن طريق تأهيل الطلاب الفائزين في المسابقة الوطنية الثالثة للمهارات World Skills Egypt ، والتي ستقام العام الدراسي الحالي 2025/2026 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واتحاد الصناعات المصرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر فتح باب الاشتراك في المسابقة الوطنية الثالثة للمهارات 2025 World Skills Egypt لجميع الطلاب في كافة المدارس العام والفني والتي يتنافس فيها الطلاب من خلال 16 مهارة:

Automobile Technology تكنولوجيا السيارات.

الخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى CNC Turning.

Cooking الطبخ.

Electrical Installations تركيبات كهربائية

Graphic Design Technology تكنولوجيا التصميم الجرافيكي.

Electronic الكترونيات.

الميكانيكا الصناعية Industrial Mechanics.

Information Network Cabling كابلات شبكة المعلومات.

IT Network Systems Administration إدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات.

حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال IT Software Solutions for Business.

مجوهرات Jewelry.

الميكاترونكس Mechatronics

Refrigeration and Air Conditioning التبريد والتكييف.

Renewable Energy الطاقة المتجددة.

تكنولوجيا المياه Water Technology

مخبوزات Bakery



شروط مسابقة المهارات

الا يزيد عمر الطالب المتقدم عن21 عاماً عند التقدم للمسابقة.

ان يكون ماهرا ويجيد المهاراة المتقدم عليها إجادة تامة.