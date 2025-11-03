قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
التعليم تعلن تفاصيل انطلاق النسخة الـ48 من مسابقة المهارات العالمية

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل انطلاق النسخة الثامنة والأربعين من مسابقة المهارات العالمية World Skills، والتي ستقام في في دولة الصين في سبتمبر 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتنافس في المسابقة 1500متسابق من أكثر من65 دولة على مستوى للمشاركة في 62 مسابقة للمهارات.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للمشاركة في مسابقة المهارات العالمية والمزمع إقامتها بدولة الصين 2026، وذلك عن طريق تأهيل الطلاب الفائزين في المسابقة الوطنية الثالثة للمهارات World Skills Egypt ، والتي ستقام العام الدراسي الحالي 2025/2026 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واتحاد الصناعات المصرية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر فتح باب الاشتراك في المسابقة الوطنية الثالثة للمهارات 2025 World Skills Egypt لجميع الطلاب في كافة المدارس العام والفني والتي يتنافس فيها الطلاب من خلال 16 مهارة:

  • Automobile Technology تكنولوجيا السيارات.
  • الخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى CNC Turning.
  •  Cooking الطبخ.
  •  Electrical Installations تركيبات كهربائية
  • Graphic Design Technology تكنولوجيا التصميم الجرافيكي.
  •  Electronic الكترونيات.
  •  الميكانيكا الصناعية Industrial Mechanics.
  • Information Network Cabling كابلات شبكة المعلومات.
  •  IT Network Systems Administration إدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات.
  • حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال IT Software Solutions for Business.
  •  مجوهرات Jewelry.
  •  الميكاترونكس Mechatronics
  •  Refrigeration and Air Conditioning التبريد والتكييف.
  •  Renewable Energy الطاقة المتجددة.
  • تكنولوجيا المياه Water Technology
  •  مخبوزات Bakery


شروط مسابقة المهارات

  •  الا يزيد عمر الطالب المتقدم عن21  عاماً عند التقدم للمسابقة.
  • ان يكون ماهرا ويجيد المهاراة المتقدم عليها إجادة تامة.
  • إظهار المهارات التقنية لتنفيذ المهام المطلوبة والمحددة بالاختبارات النهائية للمسابقة الوطنية الثالثة ٢٠٢٥.
