محافظات

دعم وإرشاد أكاديمي للطلاب الجدد بجامعة الأقصر الأهلية

رئيس جامعة الأقصر تتفقد أعمال تقديمات الطلاب بجامعة الأقصر الأهلية
رئيس جامعة الأقصر تتفقد أعمال تقديمات الطلاب بجامعة الأقصر الأهلية
شمس يونس


تفقدت  الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر والقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر الأهلية، اليوم، أعمال تقديمات وقبول الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد بجامعة الأقصر الأهلية، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام إجراءات القبول واستقبال الطلاب وأولياء أمورهم.

وخلال جولتها، تفقدت الدكتورة صابرين مكاتب القبول والتسجيل والاختبارات الطبية، واطمأنت على توفير كافة التسهيلات والخدمات للطلاب، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات في أجواء مريحة ومنظمة. 
كما تابعت جهود الإدارات المختلفة في تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي للطلاب الجدد، وتوفير المعلومات حول البرامج الدراسية والكليات المختلفة.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر في تصريحاتها، أن الجامعة الأهلية تحرص على تقديم تجربة تعليمية متميزة ترتكز على الجودة والابتكار، مشيدةً بجهود العاملين في إنهاء إجراءات التقديمات بسهولة ويسر، داعية الطلاب إلى الاستفادة من البرامج الأكاديمية المتطورة التي تقدمها الجامعة.

رافقها خلال الجولة عدد من مديري الإدارات المعنية بقبول الطلاب، حيث شددت على استمرار العمل وفق خطط تنظيمية دقيقة لخدمة الطلاب الجدد وتلبية احتياجاتهم، بما يعكس مكانة جامعة الأقصر الأهلية كمؤسسة تعليمية رائدة في صعيد مصر.

الاقصر محافظ الاقصر جامعة الاقصر

